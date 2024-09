Addio a Giovanni Pierami. Fu anche vicesindaco

E’ morto il professor Giovanni Pierami (nella foto). Aveva 76 anni ed era stato anche vice sindaco, assessore e consigliere comunale a Lucca in vari mandati amministrativi. Lascia la moglie Bianca, i figli Cecilia, Lorenzo e Matteo, e i nipoti Elettra e Giorgio.

Appassionato della politica fin dalla più giovane età, ai tempi dell’Università, era stato protagonista di primo piano delle attività di decentramento e partecipazione già negli anni settanta del secolo scorso e ancora di più all’avvio, con le prime elezioni del 1980, dei nove Consigli di Circoscrizione del Comune di Lucca. Per molti anni fu presidente della Circoscrizione numero 7 di San Concordio per poi entrare in consiglio comunale con la prima consiliatura del sindaco Fazzi. Successivamente ha ricoperto vari incarichi nella giunta comunale nella veste di assessore alla partecipazione, ai paesi, all’ambiente, alle tradizioni, ecc.

Tradizioni, partecipazione e difesa dei paesi sono state fra le attività che lo hanno maggiormente caratterizzato per oltre 40 anni di attività politica, sostenendo per esempio la riscoperta del concorso presepe fin dai tempi della Circoscrizione 7 poi da assessore e vice del sindaco Favilla. Ma anche il suo impegno per la valorizzazione dei cimiteri di paese si è inserito nell’impegno a favore del decentramento anche coinvolgendo le associazioni paesane locali.

Politicamente, dopo gli anni in cui era stato un convinto amministratore democristiano, ha creato la lista civica "Per Lucca e i suoi paesi" (che si unisce commossa al cordoglio) che dalle elezioni del 1998 ha portato i suoi rappresentanti nella giunta comunale, prima con il doppio mandato del sindaco Pietro Fazzi e, dopo la parentesi del commissario prefettizio, con l’ultima giunta di Mauro Favilla dove Pierami è stato anche vicesindaco.

Lasciata l’attività amministrativa Giovanni Pierami ha continuato ad occuparsi di associazionismo, di promozione e sostegno alle frazioni e ai quartieri cittadini, e anche di attenzione al bilancio comunale: sua fra le ultime battaglie quella contro la reintroduzione della tassa sui passi carrai che venne eliminata dall’amministrazione Fazzi circa 20 fa e riproposta dalla giunta attuale. Negli ultimi tempi Giovanni Pierami si era ammalato. Da alcuni giorni le sue condizioni si erano aggravate tanto da entrare nell’ambito dell’assistenza domiciliare palliativa. La famiglia lo ha voluto tenere a casa fino all’ultimo.

I funerali si svolgeranno domattina, venerdì, alle ore 11.30 nella chiesa di Pontetetto. Ai familiari le nostre condoglianze.