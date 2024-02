Addio a Giampaolo Guidi. Il noto commerciante è morto per un infarto

E’ scomparso improvvisamente all’età di 71 anni Giampaolo Guidi, commerciante lucchese noto per aver creato con il fratello Luca, sulle orme del padre Giuseppe, una rete di importanti negozi di abbigliamento a Lucca e a Pisa. Si è spento sabato notte per un fatale infarto nella sua abitazione a Vicopelago. Inutili purtroppo i tentativi di soccorso.

Giampaolo Guidi avrebbe compiuto 72 anni tra un mese, il 5 marzo. Lascia nel dolore anche il fratello Massimo, una sorella, la moglie e i figli. Grande tifoso rossonero, non perdeva una partita della Lucchese e la notizia della sua morte ha scosso anche i tanti amici dello stadio Porta Elisa.

Insieme al fratello Luca, aveva proseguito e ampliato con successo l’attività lanciata tanti anni fa dal padre con i negozi “Marinella“ nel fondo del vecchio Salza in Fillungo e anche in Corso Italia a Pisa, arrivando poi a gestire complessivamente una decina di negozi di abbigliamento maschile e femminile di qualità nelle due province.

Condoglianze alla famiglia Guidi giungono da parte di Confesercenti Toscana con il suo presidente provinciale Francesco Domenici e il responsabile Daniele Benvenuti, addolorati per l’improvvisa scomparsa di Giampaolo. “Una notizia che ci lascia senza parole. Esprimiamo dolore e vicinanza alla famiglia di Giampaolo Guidi – sottolinea Confesercenti in una nota – la cui attività è sempre stata socia della nostra associazione - sottolineano i vertici lucchesi di Confesercenti Toscana-. Un imprenditore che, con il fratello Luca e poi con i rispettivi figli hanno saputo negli anni far crescere e trasformare sia a Lucca che a Pisa lo storico marchio Marinella, diventando un punto di riferimento della moda di qualità sia maschile che femminile con diversi punti vendita. Ci stringiamo al dolore della della moglie, dei figli, dei fratelli, esprimendo a nome nostro personale, a nome della direzione regionale e di tutti i soci Confesercenti provincia di Lucca le più sentite condoglianze”.

I funerali di Giampaolo Guidi si terranno oggi alle ore 15,30 nella chiesa di Vicopelago. Ai familiari le nostre condoglianze.