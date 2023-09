Addio a Elio Muccini, una vita dedicata alla Garfagnana

Si svolgerà oggi alle 17, nella chiesa di Filicaia di Camporgiano, il funerale di Elio Muccini, prematuramente scomparso all’età di 66 anni, in seguito ad una malattia che in pochi mesi lo ha strappato all’affetto della famiglia, conoscenti e amici. Era molto noto in Garfagnana per avere svolto da tanti anni la professione di agente di vendita della concessionaria Ford Giuliani di Castelnuovo e contitolare di Videomix con il fratello Roberto e con Moreno Guidi, azienda di produzioni televisive e servizi per eventi e manifestazioni, con sede a Castelnuovo in via Vannugli. Nei primi anni ‘80 era stato uno dei fondatori di TIESSE (Tele Radio Serchio), in pratica la prima televisione locale nella Valle del Serchio. Lascia la mamma, la moglie Daniela, i figli Elisa e Alessio e il fratello Roberto. Alla famiglia Muccini le più sentite condoglianze della nostra redazione.

Dino Magistrelli