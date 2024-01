Addetto vendita per negozio alimentare

1 addetto/a vendita per negozio alimentare di grande distribuzione, in punto vendita situato a Lucca. La persona si dovrà occupare di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali: assistenza alla clientela; operazioni di cassa; sistemazione della merce sugli scaffali; la corretta tenuta del layout merceologico. Requisiti: affidabilità e serietà; approccio positivo al cliente; flessibilità e capacità di adattamento; capacità comunicative e relazionali. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi; la residenza in zone limitrofe; essere automuniti. Altre informazioni: precedenti esperienze maturate nel ruolo della GDO o nel settore alimentare saranno valutate positivamente. Si valutano anche profili senza esperienza. Per candidarsi al ruolo è necessario inserire il curriculum sul sito: www.eurospin.it/posizioni-aperte-nei-punti-vendita/.