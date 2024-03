Addetti, idraulici e operaio di manovra

1 addetto al montaggio di arredamento di interni, carico e scarico merci, consegna presso privanti/enti. Lavoro part time di 36 ore settimanali, contratto a tempo indeterminato. Richiesta precedente esperienza, patente B e disponibilità a trasferte. E-mail a: [email protected].

1 operaio di manovra, addetta/o a gru e carroponte. Lavoro a tempo determinato. Zona: Seravezza. Richiesta patente specifica. Retribuzione mensile lorda 2047,31 euro. Per candidature: 0584.769075 - [email protected].

2 addetti/e a funzioni di segreteria, per le attività di segreteria di studio medico. Inserimento con contratto di lavoro part-time con monte ore settimanali 10 ore. Richieste: diploma e conoscenza del programma Millewin. Inviare e-mail a: [email protected].

3 idraulici nelle costruzioni civili, per azienda della Mediavalle, per impianti di tubazione, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento per costruzioni civili ed industriali. Contratto di 1 anno con possibilità di proroghe e tempo indeterminato. Zona: Barga e Gallicano. Richieste: diploma tecnico e patente B. Candidatura a: [email protected].