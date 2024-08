Acque Spa, gli interventi in Piana. Dalle fogne alle nuove tubature

Digitalizzazione degli acquedotti, efficientamento del servizio, sostituzione delle reti obsolete, ricerca-perdite innovativa. Ma anche numerosi interventi di risanamento delle reti acquedottistiche come, ad esempio, nelle vie Toschino e Rughi nel comune di Porcari o in via Sodini e a San Leonardo in Treponzio a Capannori, la realizzazione dell’Acquedotto Pluriuso, dell’impianto di potabilizzazione "Casa del Lupo", dei collettori di adduzione per le centrali Pollino e di Paganico. Sono questi i prossimi investimenti di Acque Spa nella Piana lucchese. L’obiettivo è da sempre quello di fornire il miglior servizio possibile alla comunità, salvaguardando la risorsa naturale e rispondendo alle esigenze di cittadini, imprese e territorio. Questo impegno viene rinnovato ogni anno, anche nei comuni della Piana Lucchese (Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica), dove, grazie alla collaborazione tra il gestore idrico del Basso Valdarno e le amministrazioni comunali, sono stati investiti oltre 25 milioni di euro negli ultimi tre anni. Questi fondi hanno permesso la realizzazione di numerosi interventi, garantendo standard elevati per il servizio idrico e per quello della fognatura e depurazione. Negli ultimi tre anni, Acque ha realizzato importanti investimenti.

Quasi 10 milioni di euro sono stati destinati alla rete acquedottistica, mentre la parte di fognatura e depurazione ha beneficiato di 15,4 milioni di euro. Dal 2021 al 2023, gli investimenti pro-capite sono stati di quasi 110 euro per abitante, il doppio della media nazionale. Tra gli interventi più rilevanti per l’acquedotto il risanamento delle reti idriche a Lappato e a a Marlia, il completamento della condotta idrica in via Cavour ad Altopascio e l’adeguamento dei depositi idrici di Villa Basilica e Pracando.

Per quanto riguarda la fognatura e la depurazione, si evidenziano le estensioni della rete fognaria di Massa Macinaia e in via del Prete, il potenziamento e l’adeguamento dei depuratori di Altopascio e Colle di Compito, estensione fognaria in via Rocchetti e via della Torre a Porcari. L’intervento di maggior rilievo è stato senza dubbio la realizzazione della nuova condotta fognaria su viale Europa: una maxi-opera in via di conclusione (restano da eseguire gli ultimi attraversamenti e sollevamenti fognari) con oltre 14 km di nuove condotte.

Massimo Stefanini