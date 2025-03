“Acqua Sorgente“. Esperti a convegno sulla risorsa da tutelare

"Acqua Sorgente": Lucca ospiterà il convegno regionale sul più importante progetto di scienza partecipata mai avviato in Italia per la conoscenza e la tutela dell’acqua. Il Club Alpino Italiano (CAI) organizza l’incontro "Progetto Acqua Sorgente: i custodi dell’acqua di fronte al cambiamento climatico", che si terrà sabato 8 marzo dalle 15 alle 19 in San Micheletto.

Durante l’evento – aperto dai saluti di Bruno Barsuglia, presidente della Sezione CAI di Lucca, e da Benedetta Barsi, rappresentante del Gruppo Regionale CAI Toscana, e moderato da Mauro Chessa, presidente della Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano – interverranno Giovanni Zanchetta, climatologo e docente al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, e Alessia Nannoni, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze. Il dibattito si arricchirà con l’intervento del professor Elia Pegollo, Presidente onorario di Apuane Libere, e autore della recente mostra "Apuane Montagne d’acqua". Completerà il ciclo degli interventi, il Matteo Nigro, geologo e coordinatore scientifico del progetto "Acqua Sorgente".

Il Progetto Acqua Sorgente è un’iniziativa di Scienza Partecipata (Citizen Science), un approccio innovativo alla ricerca scientifica. Nei progetti di Citizen science, infatti, i dati scientifici possono essere raccolti da tutti i cittadini interessati a studiare ed investigare gli argomenti di cui si occupa il progetto.

Il progetto si pone l’obiettivo di censire e monitorare le sorgenti d’acqua su tutto il territorio nazionale, raccogliendo anche scientifici quali la portata della sorgente, la conducibilità elettrica e temperatura dell’acqua. Si avvale del supporto di importanti partner istituzionali tra cui il dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. Tutti, semplicemente usando il proprio cellulare (tramite l’applicazione per smartphone "acquasorgente" messa a disposizione dal CAI) e una borraccia, possono raccogliere dati scientifici di grande importanza sullo stato di salute delle nostre sorgenti e condividerli con la comunità scientifica, diventando così veri e propri custodi delle nostre sorgenti.

In diretta connessione con l’evento del 8 marzo, la sezione del CAI di Lucca, in occasione della giornata mondiale dell’Acqua - 22 marzo - organizzerà una serie di escursioni aperte a tutti sul versante lucchese del Monte Pisano, per il censimento e la raccolta dei dati delle sorgenti presenti.