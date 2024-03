Aci Lucca Service cerca un apprendista. Domande entro il 12

1 La famiglia di Aci Lucca si allarga: la società Aci Lucca Service - società di servizi del Club - cerca un apprendista. La figura, al termine del periodo lavorativo, avrà acquisito le capacità per gestire pratiche e tasse automobilistiche in autonomia. Soddisfatto il direttore Luca Sangiorgio (nella foto) Il bando si rivolge a persone diplomate, con età compresa tra i 18 e i 29 anni di età (all’invio della candidatura). Il modulo per partecipare può essere scaricato dal link https://lucca.aci.it/aci-lucca-service-assume, domande entro il 12 aprile.