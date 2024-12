Account manager e promotori editoriali Azienda leader cerca 10 account manager per settore oro fisico. Offerta formazione, affiancamento e crescita professionale. Compensi a provvigione. Richiesto diploma. Zona di lavoro in Toscana. Email per candidature. Distribuzione Periodici cerca 10 promotori editoriali part time. Lavoro di distribuzione e rilevamento editoriale per un mese. Compenso 200-300 euro netti. Necessaria auto e conoscenza excel. Contattare per informazioni.