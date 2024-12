Accordo tra Comune di Altopascio e sindacati: focus su inclusione e sostenibilità per il 2025

Fumata bianca. Inclusione, sostenibilità e crescita. Sono le caratteristiche dell’accordo firmato tra l’amministrazione comunale di Altopascio e i sindacati del territorio, che pone al centro le priorità per il 2025: welfare, equità e inclusione sociale. L’intesa rappresenta un impegno concreto a sostegno delle famiglie, delle fasce più vulnerabili e della promozione di sviluppo e coesione nella comunità. Questo accordo, che anticipa il bilancio di previsione 2025, consolida e rafforza le politiche già avviate negli anni precedenti.

Tra gli obiettivi principali figurano il potenziamento della rete di servizi essenziali, la risposta alle emergenze abitative, il miglioramento dell’accessibilità ai servizi di prossimità e l’ampliamento delle opportunità educative e sociali per tutti i cittadini.

L’accordo è stato firmato dal sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, dall’assessore al Welfare Valentina Bernardini, da Fabrizio Simonetti e Roberto Cortopassi (Cgil Provincia di Lucca), Francesco Fontana e Rosita Ciucci (Spi-Cgil Lucca), Massimo Bani (Cisl Toscana Nord), Andrea Giannecchini, Massimo Santoni e Armando Vergamini (Fnp-Cisl Toscana Nord e Piana di Lucca), Giacomo Saisi (Uil Area Toscana Nord), Guido Carignani e Giorgio Bertelli (Uilp Territoriale di Lucca).

"Tariffe invariate dei servizi a domanda individuale, un risultato fondamentale per sostenere le famiglie e le fasce più deboli - dichiarano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore Valentina Bernardini - , in un periodo in cui tutto aumenta, noi aumentiamo i servizi senza incidere maggiormente sui cittadini: per fare un esempio, abbiamo risposto ad un’esigenza ulteriore riducendo la tariffa del trasporto scolastico per chi fa un solo viaggio (andata o ritorno), nonostante che per il Comune non cambi il costo complessivo".

Tariffe per i servizi a domanda individuale invariate, previsti aiuti per chi si trova in emergenza abitativa. Nel 2025 continuerà il progetto "Passo a prenderti", un servizio di taxi solidale pensato per le persone anziane in condizioni di fragilità e proseguirà l’iniziativa del "kit nascita", un pacchetto di supporto materiale e informativo per i neogenitori, e si lavorerà per ampliare l’offerta educativa destinata alla prima infanzia.

Previsto il sostegno alle associazioni e al terzo settore, confermati gli aiuti sugli affitti.

Massimo Stefanini