Accordo Comune-sindacati. Politiche sociali programmatiche: "Risposte concrete alle difficoltà"

Firmato in queste ore dal sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, l’accordo con le sigle sindacali relativo alle politiche sociali programmatiche. Presenti al tavolo per siglare il documento, Fabrizio Simonetti, Cgil Provinciale) Roberto Cortopassi, Spi-Cgil Provinciale, Andrea Giannecchini, Fnp-Cisl Toscana Nord, Mario Bonaldi, Fnp-Cisl Valle del Serchio, Giulio Baldacci Fnp-Cisl Fornaci – Mediavalle, Maria Paola Berti Spi-Cgil Mediavalle, Massimo Santoni, Fnp-Cisl Toscana Nord, Massimo Bani, Cisl Toscana Nord, Giacomo Saisi, Uil Area Nord Toscana e Guido Carignani, Uilp Uil Provinciale. Promosse le politiche per l’emergenza abitativa, confermata la spesa sociale, tariffe e fasce di esenzione per i servizi a domanda individuale praticamente invariate, oltre a una nuova figura socio-assistenziale in via di assunzione e una politica attiva contro l’emergenza abitativa. Il capitolo di spesa relativo alla voce sociale a rispetto al 2023 torna ad attestarsi su oltre 173 mila euro e per l’anno in corso si proseguirà con il sostegno alle famiglie e ai cittadini e associazioni.

Si prevede inoltre l’istituzione di un fondo economico per garantire microcredito e la copertura degli affitti ai nuclei familiari in emergenza, mentre sono in corso di erogazione i contributi al canone di locazione con fondi comunali aggiuntivi s quelli regionali. Invariata anche l’addizionale Irpef che resta allo 0.8%, mentre vengono confermati anche le fasce di esenzione e di compartecipazione per il trasporto scolastico e la mensa. "In questi anni – ha commentato a margine dell’incontro il sindaco Marco Remaschi – , il sostegno al sociale, è diventato un capitolo di spesa particolarmente rilevante".

"Sono sempre più frequenti e sempre più gravi, infatti, le situazioni di disagio che si verificano anche sul nostro territorio. È indispensabile dare alla comunità i giusti strumenti per crescere senza rimanere indietro e consentire, dunque, a tutti di superare gli ostacoli, sostenendo chi ne abbia necessità. Anche quest’anno, con questo nuovo accordo, andiamo a dare risposte concrete a chi è in maggiore sofferenza, tracciando delle linee guida chiare e puntuali perché il 2024 si un anno all’insegna della solidarietà e della crescita reale".

Fio. Co.