Accordo Cna-centro Martini. Scontistiche per gli associati

Un altro prestigioso partner si aggiunge al numeroso elenco di collaborazioni che la Cna di Lucca offre ai propri associati. E’ stata firmata nei giorni scorsi la collaborazione con il Martini Centro Medico di Lucca e il Centro Medico Diagnostic di Viareggio che propone sconti su prestazioni e pacchetti di cura e prevenzione a tutti gli iscritti dell’associazione. Sono stati Francesca Martini, amministratrice delegata del Centro Medico e il presidente della Cna, Andrea Giannecchini a firmare il documento di convenzione che prevede una scontistica riservata su tutti i servizi di diagnostica, fisioterapia, visite specialistiche, analisi, pacchetti di prevenzione non solo per gli associati, ma anche per le loro famiglie e i dipendenti. “I trattamenti riservati potranno essere usufruiti sia nel nostro centro di Lucca – ha spiegato Martini – sia a Viareggio. Per noi è importante continuare ad essere un punto di riferimento sul territorio, fornendo servizi di qualità a prezzi accessibili a tutti. Attraverso la nostra collaborazione, oltre a garantire la possibilità agli associati di accedere a una vasta gamma di servizi di altissimo livello in una struttura moderna ed efficiente, potremo portare avanti il nostro obiettivo di sensibilizzare i cittadini“. Soddisfazione del presidente di Cna, Giannecchini: “Supportare i nostri associati è per noi di estrema importanza”.