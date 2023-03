Accoglienza turistica, rinnovata la convenzione

Rinnovata la convenzione tra Comune di Montecarlo e associazione Pro Loco per la gestione del Punto Informazioni ed accoglienza turistica, ubicato da anni ormai in via Roma negli ex locali di una banca. A titolo di rimborso, per le spese sostenute, il Municipio erogherà una somma, per il 2023, di 15.400 euro, come importo massimo. L’accordo è valido fino al 31 dicembre 2023. Un servizio fondamentale, poiché il borgo fondato da Carlo IV di Boemia ha da poco avuto la conferma del riconoscimento della Bandiera arancione del Touring Club e quindi deve offrire uno standard elevato.

Al Punto Informazioni si possono trovare mappe, cartine, indicazioni sulle strutture ricettive della zona, ma nei locali si trovano anche giochi per bambini (nel caso arrivino famiglie intere, soprattutto straniere), per assorbire meglio, da parte dei piccoli, i tempi di attesa. Si possono fare anche i biglietti per le visite nei vari siti. Esistono anche tour, con le guide della stessa Pro Loco, che in circa un’ora possono accompagnare i turisti ad ammirare la Madonna del Soccorso, la cripta della Collegiata, il teatro dei Rassicurati (il secondo più piccolo al mondo) e, quando aperta al pubblico, anche la Fortezza. Benvenuti a Montecarlo, piccolo gioiello.

M.S.