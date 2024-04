”Accanimento contro lavoratori e residenti”

"Il Comune e Metro hanno tolto la possibilità ai residenti e ai lavoratori di rinnovare direttamente dalla cassa automatica l’abbonamento mensile al parcheggio interrato Mazzini di via Bacchettoni": lo denunciano gli esponenti del Pd Niccolò Battistini, segretario del circolo del centro storico, e il capogruppo in consiglio comunale Francesco Raspini.

"Stiamo ricevendo numerose lamentele e segnalazioni in merito a questa situazione che riguarda il parcheggio Mazzini – spiegano i due esponenti del Pd – aver tolto la possibilità di rinnovare mensilmente l’abbonamento direttamente alla cassa automatica è una cosa senza senso, Metro deve reintrodurre questa modalità quanto prima. Noi spingiamo anzi per una completa digitalizzazione dei servizi e che gli abbonamenti si potessero fare direttamente dal cellulare o da pc nel 2024. Assurdo infatti costringere residenti e lavoratori a recarsi fino agli uffici di Metro a Sant’Anna per rinnovare. In questi giorni a Metro ci sono file di gente arrabbiata, che deve ritardare l’entrata a lavoro o prendere un permesso per rinnovare un abbonamento. Senza considerare che i lavoratori devono portare anche il documento del titolare - cosa non chiarita da nessuna parte - quindi in molti ci dovranno tornare".

I due esponenti dell’opposizione affermano inoltre che gli uffici di Metro hanno spiegato ai cittadini presenti in fila che se l’abbonamento non viene rinnovato entro cinque giorni dalla scadenza, non viene più data la possibilità di rinnovo. "Perché questo accanimento? Sarà forse che queste due tipologie di abbonamento mensile (30 euro per i residenti e 20 euro per i lavoratori) sono poco redditizie?".