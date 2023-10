Accademia di recitazione. Le attività dell’"Alfieri" con novità e sorprese

Presentato il programma delle attività teatrali a Castelnuovo e quelle di formazione dell’Accademia di recitazione Vittorio Alfieri, che inizia in ottobre. Illustrata l’offerta formativa e lavorativa dell’Accademia Vittorio Alfieri e l’inaugurazione della stagione con appuntamenti fino a dicembre. Erano presenti l’assessore Alessandro Pedreschi, la direttrice artistica Michela Innocenti, insieme allo staff organizzativo della Compagnia Teatrale Il Circo e la Luna.

"Il Teatro off- spiega Michela Innocenti - rappresenta ormai una tradizione per il Teatro Alfieri e si terrà con la formula innovativa dell’Aperitheatre, con la possibilità di degustare alcune specialità del territorio sorseggiando un aperitivo nel corso di 6 appuntamenti aperti a tutti che comprendono arte, teatro, musica e appuntamenti "con il delitto". E’ necessario prenotarsi: [email protected] ; 334 2061240 segreteria del Teatro Alfieri. L’Accademia Vittorio Alfieri propone inoltre un corso biennale di recitazione mirato a formare professionisti del settore, curato dall’agenzia Quec di Capannori, con sede a Castelnuovo e Capannori, per favorire appunto anche la piana di Lucca. Per la formazione di attori professionisti, per teatro, cinema e tv, ci sono in qualità di docenti noti artisti come Daniele Bergonzi, regista teatrale al Piccolo di Milano con all’attivo numerose produzioni e collaborazioni con Radio 2 ed Elia Tedesco, che interpreta Vito Lamantia nel Paradiso delle Signore in onda su Rai1.

Della prima parte dell’anno si occuperanno Giulia Tonelli e Michela Innocenti, entrambe attrici professioniste esperte in pedagogia teatrale e facenti parte della Compagnia Il Circo e La Luna. Nel secondo semestre è annunciato Alessio Nardin, regista e pedagogo in Italia e in numerose nazioni estere. Infine una specializzazione di Teatro in Inglese per la recitazione. I corsi dell’Accademia hanno il contributo di borse di studio per merito e fascia di reddito e sono convenzionati con la Regione Toscana. Nove i posti ancora disponibili riservati alle persone in cerca di impiego. Per fare domanda ci si deve recare a partire dal 1 ottobre al centro per l’impiego di riferimento. Per info e iscrizioni è sufficiente inviare una email a: www.teatroalfieri.it ; [email protected], entro il 15 ottobre.

Dino Magistrelli