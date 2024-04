Academy Lucchese Polo San Filippo . Una visita speciale a Coverciano

Una giornata veramente speciale quella di sabato scorso per i ragazzi della Società Academy Lucchese Polo San Filippo che hanno visitato il centro tecnico Federale della FIGC di Coverciano a Firenze. Nella mattinata i ragazzi dal 2013 al 2018 hanno svolto con il tecnici federali Ilaria e Gianfranco una sorta di introduzione in un percorso didattico di come è fatto il calcio. Un progetto didattico interattivo, incentrato in parallelo sulla storia del calcio e sull’evoluzione dei materiali utilizzati: dai palloni alle maglie, fino agli scarpini.

Inoltre è stata spiegata la vera realtà del calcio e soprattutto mister Giancarlo si è focalizzato con i genitori e con ragazzi sui diritti del gioco del calcio, che, non deve essere dimenticato, è un gioco e che tale deve rimanere, avendo sempre il massimo rispetto degli avversari. Si è passati poi ad un allenamento tecnico individuale sempre con gli istruttori del centro sportivo, effettuando esercizi individuali e in gruppo, sia senza palla che con la palla. Nel primo pomeriggio i ragazzi hanno visitato il Museo del calcio dove, in una veste completamente rinnovata, arricchita da sala cinema e nuovo percorso espositivo, con l’esposizione della coppa dell’Europeo 2020.

Anche i bimbi più piccoli hanno vissuto queste emozioni, rivivendo le gesta dei campioni del passato, dai campionati del mondo vinti nel 1934 e nel 1938, a quelli del 1982 fino ai più recenti del 2006 e degli Europei 2020 con tanto di spiegazione delle guide Alberto e Niccolò. La giornata è proseguita con la visita della palestra, dell’auditorium e degli spogliatoi della Nazionale. Non poteva naturalmente mancare una bella foto di gruppo a suggellare questa giornata davvero speciale.

"Attraverso eventi, tornei e iniziative comunitarie - si legge in una nota - , la nostra scuola ha dimostrato di essere non solo un luogo di allenamento, ma anche un punto di riferimento per la comunità locale. Guardando al futuro, continueremo a promuovere i valori dello sport, dell’impegno e della lealtà, ispirando le generazioni future a raggiungere i propri obiettivi e a superare ogni sfida che la vita possa presentare".

Alessia Lombardi