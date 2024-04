“Abitare la Valle“. Interventi di recupero

All’interno del più ampio progetto "Abitare la Valle del Serchio", previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), denominato PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) , che vede coinvolta la Regione Toscana, in qualità di soggetto beneficiario, la quale si avvale, per l’attuazione, delle proposte progettuali dell’Unione Comuni Garfagnana, sono stati finanziati 25 progetti che riguardano 13 dei 14 Comuni che compongono l’Unione Comuni Garfagnana. Le risorse a disposizione per gli interventi ammontano ad oltre 14,4 milioni di euro, così suddivisi: 9,4 milioni (fondi Pnrr), 2,8 milioni (contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca), 691 mila 477 euro (fondo opere indifferibili per coprire l’aumento dei prezzi), 1 milione (Regione Toscana) e 476 mila 150 euro (fondi comunali).

"Si tratta di un’operazione complessiva molto rilevante – ha dichiarato il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi – che mira a rigenerare il tessuto socio-economico e ad incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi, la rimessa in funzione di spazi e immobili pubblici, al fine di contribuire al miglioramento della coesione sociale e della qualità della vita. Ringrazio il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, che, in un momento di criticità, hanno saputo reperire adeguate risorse per integrare i fondi del Pnrr, risultando così determinanti per la riuscita del progetto" .

Dino Magistrelli