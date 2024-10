“Abitare la Valle del Serchio“. Progetto da oltre un milione per la promozione di Careggine

Periodo contraddistinto da una notevole dinamicità sul piano progettuale e operativo quello del comune di Careggine che, in questi giorni, ha dato il via a una operazione molto importante sia dal punto di vista economico sia sociale. Con un investimento di oltre un milione di euro, esattamente di 1.195.404 euro, è stato infatti avviata una riqualificazione di grande peso nell’ambito del progetto "Abitare la Valle del Serchio" , finanziato del programma Pinqua e bandito dal Ministero delle Infrastrutture con fondi del Pnrr e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Regione Toscana. Cohousing Careggine, pensato per offrite uno stile di vita alternativo e qualitativo agli abitanti, al fine di ritrovare un sano rapporto con la comunità e la natura circostante, prevede un totale di sette nuove abitazioni con caratteristiche diverse, studiate per adattarsi alle differenti situazioni familiari. Si tratta, dicono dagli uffici del Municipio di Careggine, di una tipologia di abitazione collaborativa nella quale i residenti accettano di vivere come una comunità e in cui le abitazioni private, che offrono un inviolabile spazio di privacy, vengono completate da aree comuni che incoraggiano l’interazione sociale.

Un’altra finalità del progetto è quella di promuovere l’integrazione intergenerazionale, con gli spazi comuni pensati per essere messi a disposizione, oltre che per agli stessi residenti della struttura, anche agli studenti della Dad e agli studenti universitari del territorio comunale. In previsione, i 348mq netti a destinazione residenziale, oltre ai 418 mq di giardino disposto su due livelli e affacciato sulla Valle, saranno destinati al progetto di cohousing per anziani over 60 autosufficienti, mentre la gestione delle parti comuni, a carico dei residenti, sarà supportata dai volontari dell’Associazione di Promozione Sociale "Monte Sembra".

"In questi ultimi anni la crisi dell’edilizia ha lasciato nel centro storico del capoluogo un grande edificio inutilizzato e, dunque, un’area che doveva essere assolutamente riqualificata – spiega la prima cittadina di Careggine Lucia Rossi -. Grazie a questo importante finanziamento sono state avviate e verranno completate le opere necessarie per la realizzazione di una struttura al servizio della popolazione più anziana". Fio. Co.