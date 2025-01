"Abitare la Valle del Serchio". Progetto co-housing sotto i riflettori

Torna sotto la luce dei riflettori di media nazionali la Valle del Serchio, con l’approfondimento dei suoi progetti attivi sull’intero territorio e finalizzati al contrasto dello spopolamento e dell’inverno demografico, tra i fenomeni che maggiormente affliggono molti dei suoi caratteristici borghi montani. Focus, dunque, sul "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare", il PINQuA, con i percorsi di investimento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e promosso dal Ministero delle Infrastrutture, volti alla realizzazione di interventi riguardanti l’edilizia sociale e la rigenerazione urbana in tutto il Paese.

Nello specifico, il progetto vede coinvolta la Regione Toscana in qualità di soggetto beneficiario per l’attuazione delle proposte progettuali dell’Unione Comuni Garfagnana e dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, in qualità di soggetti attuatori. Dalla collaborazione delle due Unioni è nato così il grande progetto "Abitare la Valle del Serchio" che vede coinvolti molti Comuni, uniti nel rilanciare il vasto territorio della Valle, caratterizzato da affinità ambientali e insediative e nelle aspirazioni di crescita culturale e di sviluppo socio-economico. Questo è il percorso innovativo, al quale anche il Sole 24 ore, quotidiano economico-politico-finanziario, ha recentemente dedicato un importante servizio, accendendo un faro sul cohousing della Valle e la sfida sull’incremento della qualità dell’abitare da attuare attraverso il programma d’intervento che promuove processi di rigenerazione di ambiti urbani strategici alla riqualificazione dell’edilizia sociale e alla rigenerazione di tessuti urbani e socio-economici. Sono attualmente 26 gli interventi attvi nell’area della Garfagnana che corrispondono a un investimento complessivo di 14,3 milioni di euro finanziati con le risorse del PNRR, della Regione Toscana, dei Comuni e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Tra gli altri, troviamo un’esperienza di co-housing nel piccolo comune di Careggine, una di co-housing e servizi alla residenza nel centro storico del capoluogo Castelnuovo di Garfagnana, la realizzazione di un punto di aggregazione e condivisione del sapere e un progetto di "co-housing di paese" nel comune di Castiglione di Garfagnana, oltre all’implementazione e all’efficientamento energetico degli alloggi Erp, con la creazione di un parcheggio a servizio del paese, nel comune di Fabbriche di Vergemoli e un co-housing nel centro di Gallicano.

Fio. Co.