Abbonamenti e biglietti. Le cosa da sapere

L’Aml ha aperto in questi giorni la campagna abbonamenti per i dieci concerti in programma: l’abbonamento ordinario costa 80 euro mentre per chi è socio costa 60 euro. Il costo dei biglietti è invece 12 euro intero, ridotto 8 (per soci AML, enti convenzionati e gruppi con min. 5 persone); ordini professionali convenzionati 7; studenti universitari e di conservatorio 5; under 14 2. Per chi vuole sostenere a 360 gradi l’attività dell’AML c’è poi la possibilità di divenire soci e godere di alcune agevolazioni durante tutto l’anno. Con 50 euro il socio sostiene l’attività dell’Associazione, partecipa all’Assemblea dei Soci e ha diritto al biglietto ridotto (fino a esaurimento posti disponibili) per la Stagione dei concerti e per gli appuntamenti estivi; con 100 euro sostiene l’attività dell’Associazione, partecipa all’Assemblea e ha diritto al biglietto ridotto (fino a esaurimento posti disponibili) a tutte le manifestazioni organizzate dall’AML, compreso il Lucca Classica Music Festival. La Stagione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Lucca e con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Lucca.