Abbigliamento e vendite, il bilancio. Natale non ha deluso le aspettative. E adesso tutti concentrati sui saldi

Con il 4 gennaio anche per i negozi del Centro Commerciale Naturale di Fornaci è iniziato il periodo dei saldi. Come tutti gli anni, per fare una prima istantanea di quello che è il mondo dei saldi nel paese più commerciale della Media Valle ed anche per fare un bilancio delle vendite natalizie, abbiamo intervistato i titolari di alcune attività di abbigliamento che propongono i saldi.

Occasione anche per fare il bilancio delle vendite di queste festività per le quali in generale i commercianti si sono detti soddisfatti di come sono andate le cose. Il settore dell’abbigliamento ha insomma tenuto botta e anche bene. In generale, per quanto riguarda i saldi, a Fornaci le percentuali di sconto applicate da sabato vanno da un 30% in su. Melissa Pardi del negozio di abbigliamento “Il melograno“ spiega: "Che tipo di saldi farò? Dal 20 al 50% su tutta la collezione autunno inverno, quindi con sconti differenziati a seconda degli articoli. Le vendite di dicembre? Io sono molto contenta di questo mese appena trascorso. Abbiamo lavorato molto bene per l’intero periodo che precede le feste ed anche dopo. Merito sicuramente anche delle promozioni che facciamo sui social e che sono un’importante vetrina".

David Tonarelli del negozio “Ricci abbigliamento“ afferma: "Per quanto riguarda le vendite del Natale nei nostri punti vendita sono andate molto bene. I primi giorni di dicembre erano partiti a rilento, ma poi, soprattutto nella settimana prima di Natale, siamo tornati alle vendite in linea con gli anni passati. Per i saldi? Iniziamo come sempre con il 30% sulla quasi totalità di merce autunno inverno. Vedremo quello che succede; sicuramente con il passare delle settimane ci saranno sconti ulteriori".

Stefano Rigali del negozio di abbigliamento “Controventuno“, aggiunge: "Non so cosa aspettarmi dai saldi, ma ovviamente è presto per parlarne visto che sono partiti da questo sabato. Per il mese di gennaio applicheremo sconti sulla collezione autunno inverno del 30%; poi a febbraio ci sarà qualche promozione extra. Le vendite di Natale? E’ stato sicuramente un periodo positivo".

Ada Tamagnini del centro Upim di Fornaci commenta: "Per le vendite natalizie quelle che erano le previsioni sono state tutte rispettate e quindi siamo soddisfatti di quello che è stato a dicembre. Sicuramente l’aver rinnovato nei mesi scorsi il negozio ha favorito ed ha invogliato anche nuova clientela e nuove presenze. Sui saldi sinceramente non so cosa aspettarmi, visto che partiamo adesso. Proponiamo saldi dal 20 al 70% e quindi le occasioni non mancano".

Giovanna Fontanini Torre del negozio “Tunnel“ conclude: "Si comincia in generale con sconti del 20%, ma ci sono anche articoli al 30 ed anche al 50%. Per il periodo del Natale e del mese di dicembre in generale le cose sono andate bene. Siamo abbastanza contente".

Luca Galeotti