Abbattere le barriere. Per un territorio inclusivo

Arriva ad Altopascio il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, PEBA. Frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale e le diverse associazioni e organi del territorio. "Questa iniziativa, mai realizzata prima ad Altopascio, - si legge in una nota - ha l’obiettivo di rendere la cittadina del Tau un luogo accessibile e alla portata di tutti. Il tavolo di confronto comprende la partecipazione attiva del Comune di Altopascio, insieme a ANFFAS Lucca, l’Ente Nazionale Sordi - sezione di Lucca, Luccasenzabarriere ODV, Panda Baskin Altopascio, Punto Handy, UICI Lucca, Misericordia Altopascio e Laura Del Signore, Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune del Tau. C’era la necessità di identificare priorità e necessità per garantire l’accessibilità delle strutture pubbliche e degli spazi comuni, migliorando la qualità urbana e promuovendo l’inclusione sociale".

"In quest’ottica, il 5 novembre si terrà un sopralluogo del territorio con le associazioni coinvolte, per effettuare una "mappatura" dei luoghi accessibili e inclusivi, individuando le problematiche che necessitano di intervento".

Soddisfazione da aprte degli amministratori: "Vogliamo rendere il territorio di Altopascio sempre più inclusivo e alla portata di tutti - dice l’assessore alla pianificazione del territorio e vicesindaco Daniel Toci - e abbiamo già messo in atto diverse azioni concrete, come la realizzazione di marciapiedi in diverse zone. Inoltre, ci impegniamo affinché le nuove strutture educative, come le scuole che stiamo realizzando, e i luoghi di aggregazione siano accessibili a tutti. Abbattere le barriere architettoniche per un territorio alla portata di tutti". Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore al benessere di comunità Valentina Bernardini: "Con questo percorso abbiamo deciso di chiamare a raccolta le associazioni che sul nostro territorio si occupano più o meno direttamente di accessibilità, inclusione e abbattimento delle barriere, stiamo dando concretezza a un progetto ambizioso, che va sempre nella direzione di rendere Altopascio casa di tutte e tutti". Le prossime azioni previste includono l’adeguamento della viabilità e della sosta".

Massimo Stefanini