Abbandono scolastico. Come combatterlo

Un progetto contro l’abbandono scolastico. Sbarca a Porcari grazie ad alcuni insegnanti, con l’associazione Emaho.Venerdì 22 dicembre alle 17 inaugurazione della nuova sede, in via della Stazione. "A settembre 2022, a fronte delle richieste di alcuni genitori, i cui figli erano in abbandono scolastico alcuni insegnanti – spiega Ilaria De Marchi – hanno deciso di cercare un luogo dove poter sostenere i ragazzi nella socializzazione e acculturazione attraverso dei percorsi di studio condiviso. Prima eravamo a Lucca. I ragazzi partecipanti, nel corso dell’attività sono aumentati e abbiamo deciso di diventare un’associazione di promozione sociale".

"A giugno 2023 abbiamo trovato un locale di grandi dimensioni a Porcari concessoci in comodato da un privato. Lo spazio ci permette di fare laboratori di scultura, modellazione, tornio e pittura nella parte sottostante e attività didattica e laboratori nella parte sopra, stiamo sviluppando al piano terra uno spazio per il cucito e l’incisione. Nel 2024 avremo laboratori di saldatura, gioielleria, falegnameria, orticoltura e molto altro".

Ma.Ste.