Abbandono di minore. Nei guai la madre di un bimbo

Lo sentivano piangere disperatamente, a volte anche per ore, senza che nessuno intervenisse e si prendesse cura di lui. Il pianto prolungato di un bambino molto piccolo, lasciato solo in casa anche a pomeriggi interi. Con quali rischi? Può un bimbo così piccolo trascorrere ore in totale solitudine in casa senza correre pericoli? Quegli episodi purtroppo molto frequenti hanno allarmato i vicini e alla fine li hanno indotti a dare l’allarme ai carabinieri.

E così i carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Garfagnana sono intervenuti e hanno denunciato una donna trentenne di origine centro africana con l’accusa di abbandono di minori. Nel caso specifico il figlioletto di appena due anni.

A dare origine agli accertamenti dei militari dell’Arma erano state appunto alcune segnalazioni di vicini di casa della donna dalle quali era emerso che la madre (il cui compagno lavora fuori regione e torna saltuariamente) lasciava il proprio figlio di appena due anni da solo in casa per lunghi periodi, concedendosi prolungate assenze dall’abitazione di Castelnuovo Garfagnana, pur non lavorando.

Dopo aver acquisito ulteriori informazioni, i carabinieri della Stazione di Castelnuovo sono quindi intervenuti nell’abitazione indicata da alcuni testimoni. Anche in questo caso era stato segnalato che il bambino piccolo era solo in casa da molto tempo. Con l’aiuto dei vigili del fuoco, i carabinieri hanno perciò aperto la porta d’ingresso appurando la presenza del bambino, da solo in casa, fortunatamente in buona salute. Dalle indagini svolte nell’immediatezza dai militari è risultato che il piccolo era stato lasciato da solo in casa dalla madre, impegnata in faccende personali non lavorative, da almeno due ore e mezza.

Dell’accaduto, oltre che alla Procura della Repubblica, è stata data comunicazione a tutte le autorità competenti, compresi ovviamente gli assistenti sociali. Per la madre, che si sarebbe giustificata con i carabinieri sostenendo che “tanto il bimbo dormiva...“, è scattata dunque una denuncia a piede libero per abbandono di minore. Per questo reato è prevista la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

