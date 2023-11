Abbandonavano i rifiuti. Multati con le fototrappole

Prosegue l’attività della Polizia Municipale di Lucca per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti o il conferimento mancato presso le isole ecologiche, attraverso le una serie di fototrappole di nuova generazione in dotazione al comando della Polizia Municipale.

Gli occhi elettronici sono stati collocati in tre località afflitte dal problema: parcheggio Mennucci a Ponte a Moriano, via del Crocifisso in centro storico e via dei Sillori a Sant’Angelo in Campo. In meno di tre mesi sono stati così colti sul fatto ben 12 cittadini ai quali sono state elevate altrettante sanzioni. In particolare quattro multe da 150 euro, nel caso di abbandono intorno a un punto raccolta – isola ecologica (mancato conferimento) – e da 600 euro per l’abbandono nell’ambiente o in discariche abusive in questo caso le sanzioni sono state otto da 600 euro per un totale complessivo di 5400 euro.

“L’abbandono dei rifiuti è un problema grave che degrada il territorio e quindi la qualità della vita di tutti – affermano gli assessori alla sicurezza Giovanni Minniti e all’ambiente Cristina Consani – fortunatamente gli agenti della Polizia Municipale hanno a disposizione strumenti sempre più sofisticati che consentono il controllo del territorio. Chi abbandona rifiuti deve sapere che in qualsiasi momento può essere registrato e punito”.