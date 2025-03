A11, chiusa per una notte la stazione di Capannori

Firenze, 6 marzo 2025 – Attenzione a chi deve percorrere il tratto di autostrada A11, la Firenze-Pisa nord. Per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, dalle 22:00 di sabato 8 alle 6:00 di domenica 9 marzo, sarà chiusa la stazione di Capannori, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa Autostrade consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze: Altopascio; in uscita per chi proviene da Pisa: Lucca est. Altra chiusura è sull'A1 Milano-Napoli: per consentire attività di ispezione e manutenzione sottovia, dalle 22 di venerdì 7 alle 6 di sabato 8 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il ramo di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Teramo.