A Vania la tredicesima saracinesca “L’immagine significherà riscatto“

Tra le eroine di Puccini, anche il volto di Vania Vannucchi, morta nell’agosto 2016 per mano dell’ex fidanzato che la bruciò viva nel piazzale del Campo di Marte. Un progetto “forte“ che scuote gli animi, che più che parole ieri, nell’auditorium San Romano, ha suscitato significativi silenzi e commozione. All’incontro erano presenti un centinaio di studenti del Liceo artistico Passaglia: saranno loro a realizzare in via San Paolino, zona piazza della Cittadella, la tredicesima saracinesca che sarà intitolata a Vania. Ieri in platea c’erano anche i genitori di Vania, Alvaro e Giovanna che si sono auto proclamati nonni di tutti gli studenti, gli occhi lucidi, senza riuscire a parlare oltre. Non c’è da dire. Il senso di parole che arrivano all’anima viaggia anche senza suono, e non è un caso che in quel momento sia partito un applauso spontaneo dalla platea degli studenti. “Momenti intensi – sottolinea il soprano Silvana Froli che coordina il progetto insieme ai professori di riferimento Martina Mela e Enrica Giannasi – da cui i ragazzi trarranno sicuramente linfa e ispirazione per eseguire i bozzetti. Di proposito al momento non abbiamo voluto mostrare la foto di Vania, per permettere loro di conoscerla. Il suo non dovrà essere un semplice ritratto, ma su quella saracinesca di fronte alla statua di Puccini dovranno rappresentare l’essenza e il riscatto di Vania e di tutte le donne che sono state come lei vittima di femminicidio“. All’evento di ieri in San Romano era presente anche l’assessore alla cultura Mia Pisano. Una studentessa è intervenuta quasi facendosi portavoce e interprete di quei lunghi silenzi dei suoi coetanei: “E’ un argomento così profondo e personale che tanti di noi non se la sentono di intervenire“.

Entro il 15 maggio gli studenti coinvolti dovranno produrre i bozzetti che poi saranno esaminati e valutati da una commissione artistica composta da Silvana Froli – che sarà anche protagonista di un concerto dedicato – dall’assessore alla cultura Pisano e da Emiliana Martinelli, presidente Fidapa Lucca e creativa di Martinelli Luce, oltre a alcuni professori del Liceo. “Il bozzetto vincitore sarà quello che verrà rappresentato sulla tredicesima saracinesca, accanto a quelle che esprimono i volti delle eroine di Puccini, Tosca, Manon, Mimì e Musetta, Turandot e altre. Ma tutti verranno esposti durante l’inaugurazione. Perchè – sottolinea Froli – in quell’occasione il nome Vania sarà l’acronimo di Vivrai ancora nelle immortali anime“.

Laura Sartini