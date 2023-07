A tutto Teatro Festival Risate, magia e laboratori

Nuovi appuntamenti con il Lucca Teatro Festival - “Che cosa sono le nuvole?”, la rassegna di teatro per le famiglie con spettacoli ad ingresso libero, realizzata da La Cattiva Compagnia con il contributo di Comune di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Stasera alle 21.30, nel cortile del Centro Culturale Agorà, risate e divertimento con 100% Paccottiglia de la compagnia Circo Pacco, in collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà Biblioteca Ragazzi. Uno spettacolo clownesco in cui il mondo del Circo rivive in chiave parodistica grazie a due autentici cialtroni: Frank Duro e Gustavo Leumann. Giovedì (alle 21.30), all’ex pista di pattinaggio di Castelnuovo di Garfagnana arriva Mago per svago, in collaborazione con Comune di Castelnuovo di Garfagnana: spettacolo vincitore di tre premi internazionali (Milano Clown Festival - Clown & Clown Monte San Giusto e Pavè du Bronze in Svizzera). di e con Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi per una produzione de L’abile Teatro. Venerdì 7 luglio (orario 17 18.45) secondo appuntamento con i Venerdì a regola d’arte nel chiostro del Centro Culturale Agorà con il laboratorio creativo: Iam: Insetti artisticamente modificati, in collaborazione con Centro Culturale Agorà (611 anni).

Sabato, ore 21, imperdibile all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari, appuntamento con uno degli ospiti d’onore della manifestazione Giovanni Muciaccia (nella foto) in attacchi d’arte contemporanea, in collaborazione con Comune di Porcari e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca. Tutti gli spettacoli e i laboratori sono ad ingresso gratuito, consigliata la prenotazione su [email protected]