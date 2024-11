A tutta zumba per il Meyer. Il Palatagliate si accende in nome della solidarietà

Solidarietà per i bambini del Meyer, fitness e divertimento. La sintesi perfetta ora ha un luogo fisico, il Palasport, e anche un cerchio rosso sul calendario: domenica 24 novembre a partire dalle 15.30 e fino alle 19. Torna la grande festa solidale di Dance Zumba for Meyer, l’evento che Lucca si prepara ad ospitare con una Masterclass di zumba che richiamerà Jammer e ospiti da tutta Italia. Giunto alla sua seconda edizione lo Zumbathon-come vengono definiti i charity events del mondo Zumba, conta di superare il record di 200 iscritti (ticket di partecipazione 18 euro) raggiunto lo scorso anno.

Lucca Dance è nato da un’idea della Zin (Istruttrice) lucchese Valentina Altamura e quest’anno il testimone organizzativo è stato preso da Zefiro Impresa Sociale, che negli ultimi 3 anni ha fatto del benessere una delle proprie precise mission, attraverso la promozione di attività sportive per ragazzi e adulti, anche in situazioni di fragilità, sociale, fisica ed economica. La manifestazione, presentata ieri anche dall’assessore allo sport Fabio Barsanti, è cresciuta tant’è che il 24 novembre vedrà in pedana più di 30 istruttori provenienti da tutta Italia e 4 Jammer (presenter e formatrici) note al grandissimo pubblico: Lisa Viola, Marina Paraluppi, Katia Russello e la viareggina Valentina Lottini, conosciuta anche per le sue performance canore al Carnevale Di Viareggio.

Accanto a loro si esibiranno anche gruppi di allievi sia giovani che adulti, presentando coreografie e lezioni accessibili a tutti. “Proprio la valorizzazione delle differenze e l’accoglienza delle specificità di ciascuno sono punti fermi di Zumba, che da più di 25 anni rappresenta un riferimento nel mondo dell’aerobica fitness per questa sua attenzione e sensibilità– sottolinea Altamura– . Un bel valore aggiunto sarà che a esibirsi ci saranno anche i bambini, per i bambini del Meyer“. La modalità è semplice e alla portata di tutti. Si ballerà a “specchio“, con gli esperti che si alterneranno sul palco e il pubblico in “platea“ che seguirà come e quanto potrà, nell’unico intento di divertirsi, star bene e fare del bene. L’evento è inserito nel calendario del Comune di Lucca, ed è autorizzato dalla Fondazione per il Meyer. Sono partner Happy Gym e Scuolina Raggi di Sole, mentre Bogus Lab si conferma il media partner dell’evento, attraverso la copertura video della giornata e la realizzazione del materiale grafico pubblicitario e di stampa.

Una delle novità di quest’anno è la pubblicazione di un Magazine cartaceo per dare continuità all’evento anche dopo la Masterclass, una rivista ricca di immagini ed interviste che ruoterà intorno al fitness, alla promozione del benessere, alla danza e alla causa del Meyer, attraverso le storie di persone comuni e personaggi famosi uniti dalle medesime passioni. Sarà anche un modo per raccogliere il supporto di organizzazioni e aziende che vorranno sostenere questo progetto con il loro contributo.

L’obiettivo degli organizzatori è appunto quello di superare il numero di 200 partecipanti alla Masterclass raggiunto nel 2023. Un risultato per il quale tutto il team organizzativo sta lavorando in modo frenetico in questi giorni e per il quale rinnova l’appello alla massima partecipazione della città. Iscrizione obbligatoria su zumba.com/it-IT/event/view/lucca-dance-zumba-for-meyer-2024. La cifra sarà interamente devoluta al Meyer.

Laura Sartini