“A Thousand and one“ in prima visione al Circolo del Cinema

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta come di consueto un film in prima visione al Cinema Centrale. Stasera alle 21.15 verrà proiettato il film A Thousand and one di A.V. Rockwell. Il film, firmato dalla regista nata e cresciuta nel Queens da genitori giamaicani, è “la messa in scena di un dramma familiare di grande umanità in cui i volti e gli sguardi – scrive Federico Rizzo di Sentieri Selvaggi – stretti in piani molto ravvicinati raccontano molto più di quello

che dicono i dialoghi. La regista scrive e dirige un racconto umanissimo che procede di paripasso al mutare delle condizioni sociali della città ma soprattutto del quartiere“.

“Teyana Taylor, cantante e coreografa cresciuta proprio ad Harlem – continua Rizzo – , è una presenza dominante sulla scena, sensuale ed esplosiva, riesce a giocare con mestiere col timbro vocale ma stupisce con attimi di introspezione dolente fuori dal comune. Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro per i giovedì al Centrale. Quest’anno è possibile anche sottoscrivere una tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro che aiuta in maniera determinante la ripresa delle attività del Circolo in questo momento di crisi. Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione al Cinema Centrale oppure in prevendita alla libreria Ubik in via Fillungo (www.circolocinemalucca.it).