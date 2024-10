A Pianeta Terra Festival i messaggi del presidente Mattarella e di Papa Francesco

Lucca, 3 ottobre 2024 - Pianeta Terra Festival, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e organizzato dalla Casa Editrice Laterza, giunto alla terza edizione, dedicata al tema delle Comunità naturali, riceve due riconoscimenti di importante rilievo istituzionale nella giornata di apertura nel Complesso di San Francesco di Lucca. Sono quelli del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e di Papa Francesco. Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, esprimendo il proprio apprezzamento per gli intenti e il messaggio promosso dal Festival, ricorda che “la tutela delle risorse naturali, della biodiversità e degli ecosistemi rappresenta un impegno universale necessario, oltre che un dovere morale, che richiama istituzioni e comunità ad agire in modo sinergico per implementare uno sviluppo equo e sostenibile”. Prosegue il Presidente della Repubblica sottolineando nel suo messaggio che “la salvaguardia delle risorse ambientali non rinnovabili costituisce una sfida globale da affrontare e risolvere nell’interesse delle generazioni presenti e future; occorre diffondere una cultura della sostenibilità che sensibilizzi a concorrere alla protezione del pianeta mediante azioni quotidiane”. Oltre all’importante messaggio del Capo dello Stato, è arrivata anche la lettera di Papa Francesco rivolta al Festival, che per tramite dell’Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, ha indirizzato il suo saluto “agli organizzatori, ai relatori e a tutti i presenti esprimendo apprezzamento per il significativo evento” – auspicando – “che le giornate di studio e di confronto su una tematica di grande attualità possano incoraggiare la sensibilità ecologica mediante un fecondo dialogo tra mondo dell’economia, delle imprese, delle istituzioni e della società civile”. Papa Francesco ha inoltre richiamato “il necessario corresponsabile impegno di tutti nel suscitare atteggiamenti etici volti al rispetto e alla tutela del creato, dono incomparabile di Dio, affinché sia luogo abitabile per tutti”. Due messaggi d’eccezione dunque, ed è dunque con sentita gratitudine che la comunità del Pianeta Terra Festival ringrazia il Presidente Mattarella e Papa Francesco per le parole di apprezzamento e di esortazione a proseguire convintamente nel lavoro di costituzione, crescita e diffusione di una rinnovata coscienza dei rapporti tra uomo, sviluppo e natura.