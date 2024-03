A Pasquetta riapre il “Museo del castagno“ di Colognora

Lunedì 1 aprile, Pasquetta, il Museo del castagno di Colognora di Pescaglia e la sala dedicata al musicista Alfredo Catalani saranno di nuovo visitabili e di seguito tutti i giorni festivi dalle 15 alle 18, fermo restando che il museo verrà aperto su richiesta in qualsiasi giorno dell’anno.

Comunque durante la chiusura nel periodo invernale, necessaria per il restauro dei reperti esistenti e il posizionamento dei nuovi, del “Museo del Castagno” e della sala dedicata al musicista Alfredo Catalani, tutte le attività del museo sono proseguite senza interruzioni con le visite da parte delle scuole e per tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.

"In particolare – spiega Angelo Frati – come lavori abbiamo reso più spaziosa la sala convegni, rendendola più fruibile. Naturalmente con l’apertura del museo partiranno anche le iniziative collaterali e di fatto per il corrente anno abbiamo allestito un ricco calendario di eventi, che partiranno il 4 di aprile con la mostra fotografica, “Vissi d’Arte” del fotografo Dantes, organizzata con la collaborazione della Provincia di Lucca che si svolgerà a Palazzo Ducale e precisamente nella sala dell’Antica Armeria".

Il 2 giugno a Vetriano verrà inaugurato il percorso che conduce ad un castagno monumentale il “Patriarca di Vetriano”, con la partecipazione del “Coro Arcobaleno”.

Il 4 di agosto in occasione del 10° anno della sala museo dedicata ad Alfredo Catalani a Colognora si esibirà l’orchestra di Pfaffenheim – Alsazia, località gemellata con il nostro museo da 22 anni.

Inoltre ci saranno quattro concerti, ai quali parteciperanno anche cantanti di livello internazionale, di cui due nell’antica chiesa di Castel di Roggio recentemente restaurata. Nel corso dell’anno ci saranno anche altri eventi che verranno comunicati di volta in volta.