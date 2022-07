A Palazzo Pfanner la prima mondiale del genio Thoresen

Stasera alle 19 nell’antico monumentale giardino di Palazzo Pfanner Virtuoso & Belcanto Festival porterà la prima esecuzione mondiale di Invocation of Earth in the Reflection of Glory Op. 52 n. 4 del compositore norvegese L. Thoresen, tra i più influenti della sua generazione, eseguita dalla pianista Yejin Gil, la cui conclamata esperienza in repertori contemporanei l’ha vista collaborare con compositori del calibro di Unsuk Chin, Pierre Boulez e Philippe Hurel. Dopo la parentesi contemporanea, l’impressionismo di Ravel sarà al centro della seconda parte del concerto con la Sonata per violino e violoncello – opera dedicata "a la mémoire de Claude Debussy" dal compositore francese ed eseguita per la prima volta cento anni fa, nel 1922. A interpretarla saranno Jan Bjøranger e Alain Meunier, Direttore Artistico della Scuola di musica di Fiesole e prestigiosa presenza di questa edizione del festival, impegnati anche nell’esecuzione di Trio, sempre di Ravel, insieme a Yejin Gil. Domani invece alle 21.15 al Real Collegio, prima esecuzione italiana di Prayer, composizione di Julian Anderson (2009), eseguita dalla violista Wenting Kang. Nella seconda parte del concerto Shubert con il Quintetto “La Trota”: Till Fellner, Andrej Bielow, Wenting Kang, Adrian Brendel e Alberto Bocini.