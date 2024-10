A novembre al via il nuovo corso per soccorritori

Prenderà il via lunedì 11 novembre, alle ore 20.45, il nuovo corso per soccorritori organizzato dalla Misericordia di Borgo a Mozzano. Il corso è gratuito ed è finalizzato a formare nuovi soccorritori e volontari. È suddiviso in due moduli: il livello base regionale, che preparerà i partecipanti ad effettuare servizi base di trasporto con ambulanza, quali dimissioni o ricoveri; il livello avanzato BLSD, che verrà dedicato alle nozioni fondamentali per il soccorso di emergenza. Le lezioni si svolgeranno nella sede della Confraternita, in via San Francesco, 1 nel capoluogo, con la frequenza di 2 sere a settimana. Per informazioni ed iscrizioni contattare il n° 0583.8073214. Per partecipare al primo livello, è necessario avere 16 anni, ovviamente previo consenso di genitori o tutori. Per il secondo livello, invece, è necessario essere maggiorenni.

M.N.