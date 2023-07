A Mont’Alfonso c’è Paolo Hendel Letture in “leggerezza“ di Calvino

“Viola e il Barone” è lo spettacolo che Paolo Hendel porta in scena stasera (ore 21.15) in piazza dell’Erbe a Castelnuovo di Garfagnana, nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle. La serata è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, dove si può consultare il cartellone completo del festival.Paolo Hendel, che insieme a Marco Vicari ha curato lo spettacolo, sarà affiancato da Renato Cantini alla tromba e Michele Staino al contrabbasso. La straordinaria ironia che tocca punte di squisita comicità, la profondità e la poesia di cui sono pervase le pagine de “Il barone rampante” e “Il cavaliere inesistente” conquistano e coinvolgono in un sentimento collettivo che ne amplifica gli effetti.

Sono stati scelti brani in cui si sente forte l’impronta della leggerezza cara a Calvino. Leggerezza che si ritrova non solo nella scelta stilistica di raffinata ironia dell’autore nel raccontare le tre storie de “I nostri antenati” ma anche nella decisione di Cosimo Piovasco di Rondò, il barone rampante, di osservare il mondo da un diverso punto di vista, seguendone gli avvenimenti da qualche metro più in su. Il reading si conclude con l’immagine, dalla forte valenza simbolica, che chiude il romanzo: Il Barone, ormai vecchio, che con un ultimo guizzo si lancia da un albero, afferra la fune che pende da una mongolfiera e sparisce nel cielo. Un agile salto con cui l’autore “si solleva sulla pesantezza del mondo dimostrando che la sua gravità contiene il segreto della leggerezza, mentre quello che molti credono essere la vitalità dei tempi, rumorosa, aggressiva, scalpitante e rombante, appartiene al regno della morte, come un cimitero di automobili arrugginite”.

Grande l’attesa per i concerti di “Mont’Alfonso sotto le stelle”, che prenderanno il via mercoledì 2 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana con l’attesissima, prima tappa garfagnina di Gianni Morandi. In arrivo poi Alice canta Battiato, Edoardo Bennato, 40 Fingers, Pink Floyd Legend, il concerto all’alba di Simone Graziano e l’Omaggio a Morricone dell’Ensemble Le Muse. E ancora, gli spettacoli di Max Angioni, Jonathan Canini e Marco Travaglio. Oltre alla Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana, a far da cornice agli spettacoli sarà la Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana.