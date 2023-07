"A Marlia: Verso il Nuovo Parco Pubblico - Allestiti i Cantieri"

E’ cominciato l’allestimento del cantiere per la realizzazione del nuovo parco pubblico di Marlia, a seguito dell’affidamento dei lavori. Nelle prossime settimane, quindi, la ditta comincerà il lavoro vero e proprio per dotare la frazione più popolosa del comune di Capannori di un vero e proprio parco, atteso da tanto tempo.

Il nuovo parco, che sarà diviso per aree tematiche, sorgerà nella zona compresa fra via della Chiesa, via di Cortinella e via dei Biccelli su un’area di circa 7mila metri quadrati grazie ad una convenzione stipulata dal Comune con i privati in un progetto di piano attuativo.

M.S.