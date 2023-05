A Lucca Bimbi c’è il sole Si apre il regno dei piccoli

Pioggia o sole? A “Lucca Bimbi” splende solo l’arcobaleno. È tutto pronto per la grande festa dei bambini e delle famiglie che si terrà domani e domenica dalle 10 alle 20 al Real Collegio. Anche in caso di pioggia, il programma non subirà cambiamenti, in quanto tutte le attività si svolgeranno al coperto, tra le sale, i corridoi e i chiostri della bella e funzionale location.

Dalle principesse Disney ai dinosauri, dai Lego ai supereroi, i bambini saranno catapultati in una vera e propria favola. E, si sa, bimbi felici, genitori felici. E quale regalo migliore per la Festa della mamma? Tante le novità di questa edizione, come la nuova Area pirati con un eccentrico Jack Sparrow, la grande Area Museale, l’area scientifica e quella paleontologica, con laboratori per diventare un vero paleontologo alle prese con i cuccioli di dinosauro, e poi i vari spettacoli e mini musical Disney come “Coco” e “Encanto”. Tante le conferme come l’Area Lego, il ballo delle principesse e il percorso delle fiabe. Oltre ovviamente ai tantissimi laboratori creativi, di arte e d’ingegno.

Immancabile al primo piano della location la grande Area Lego (oltre 200 mq di spazio), con tanti mattoncini colorati, laboratori liberi a ciclo continuo e a orario, con tutor, e una vasca con i Duplo per i più piccini. Spazio anche all’arte, alla lettura, alla musica, ai giochi di una volta e possibilità di mangiare all’interno della manifestazione con proposte per tutti i gusti, dalle specialità della cucina casalinga e di pesce, ai semplici panini. La manifestazione è ideata da Vitalba Scalia, Carmelo e Manuél Arena, e organizzata e promossa da Conexo APS, con il gratuito patrocinio del Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Regione Toscana e Real Collegio di Lucca.

Il costo del biglietto di ingresso è di 15 euro, ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 2 anni di età, e per i diversamente abili in carrozzina e bambini con 104 certificata. I biglietti potranno essere acquistati all’ingresso della manifestazione, ma anche online qui: https:www.luccabimbi.combiglietti Tutte le info e il programma completo su: https:www.luccabimbi.comprogramma

Infoline: Vitalba Scalia: 348 7695994 - [email protected] Pagina Facebook: www.facebook.comluccabimbi