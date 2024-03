A lezione dai carabinieri. Ecco i corsi anti-truffe

Si sono tenuti presso il Centro Servizi di Garfagnana Innovazione a Gramolazzo, presso la sala Ciaf" Pietro Ferri di Gorfigliano e a Pieve San Lorenzo, presso il Centro socio-culturale "Giuliano Peghini" tre incontri organizzati dal Comune di Minucciano e dal Comando Stazione dei Carabinieri di Gramolazzo, con lo scopo di informare i cittadini sulla prevenzione e sui rischi delle truffe. Gli incontri, condotti dal maresciallo Vittorio Conti, alla presenza di cittadini e amministratori pubblici, hanno permesso di sensibilizzare la popolazione su di un tema di particolare attualità in Garfagnana. Sono stati ripercorsi alcuni recenti casi di cronaca che hanno permesso di mettere in luce le tecniche più diffuse di truffa e sono stati suggeriti accorgimenti da adottare per evitare di cadere vittima dei malintenzionati. Per tutti l’invito è comunque quello di diffidare sempre di richieste telefoniche di soldi, spesso avanzate da sedicenti forze dell’ordine o avvocati, e a non esitare, in caso di dubbio, a chiamare i carabinieri.

D.M.