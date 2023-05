A GreenheArt la seconda stagione di “Non è un paese per giovani“

Dopo nove puntate su Facebook, Youtube, Spotify e Spreaker, registrate tra dicembre 2022 e marzo 2023, il podcast Non è un Paese per giovani andrà in scena con la sua ultima puntata della seconda stagione, “Far ridere è un lavoro” e, come ospite, avrà Germano Lanzoni (nella foto). L’appuntamento è in programma domani alle 21 nella location che ha ospitato l’intera seconda stagione del podcast, ovvero gli splendidi vivai “Paola Favilla” GreenheArt di Lucca. La puntata, infatti, diversamente da quelle precedenti, sarà con il pubblico: per chiudere la stagione con un evento diverso e maggiormente partecipato, la puntata sarà sì registrata e, successivamente, disponibile sulle consuete piattaforme, ma per la prima volta aperta alla partecipazione del pubblico direttamente ai vivai “Paola Favilla”. L’ingresso, fino all’esaurimento dei posti disponibili, sarà gratuito. Attore, comico, docente, formatore e webstar irriverente di grande successo, Lanzoni è conosciuto anche per i suoi ruoli nel Terzo Segreto di Satira e come volto del fenomeno social de “Il Milanese Imbruttito”.

Oltre a numerosi spettacoli, il suo lavoro più recente è approdato su Prime Video: si tratta del primo show di Germano Lanzoni destinato al grande schermo, con il titolo F*ga! Dipendenze croniche di massa, stabile in top 10 Prime Video Italia. Come al solito, alla conduzione, ci saranno Nicola Vannucchi, “Quello dei video”, content creator lucchese e da quest’anno parte della squadra degli host; Valerio Martinelli, ricercatore universitario e amministratore locale; e Pietro Mattonai, giornalista.

A dare il benvenuto alla serata, invece, sarà il portavoce del presidente della Regione Toscana e consigliere per le Politiche giovanili, Bernard Dika.