A “Grano salis“ Sandra Bianchi insegna a fare i migliori biscotti

“Grano salis“ ha appena inaugurato una nuova stagione dedicata agli appassionati di cucina, con una gamma di lezioni sul food & beverage curata da professionisti del settore. L’azienda della Del Monte Ristorazione, parte del Gruppo Giannecchini, propone esperienze che combinano tecniche avanzate e tendenze contemporanee, in un percorso formativo che unisce teoria, pratica e degustazione in un ambiente accogliente e stimolante.

La prima lezione è stata lunedì su pizza e focaccia con Simone Ranuncoli. Per sabato è in programma la lezione di cucina alle 17 con cena a seguire. Un’esperienza unica che unisce una lezione di cucina e una cena conviviale, guidata da Federica Continanza. Un’occasione perfetta per chi desidera vivere il lato sociale della cucina.

Il 5 febbraio l’appuntamento è alle 18.30 con la “Biscotteria da forno“ e con una vera maestra. Sandra Bianchi, ex titolare dell’Angolo Dolce di Borgo Giannotti, condurrà i partecipanti nel mondo della biscotteria da forno, svelando tecniche di pasticceria per la preparazione di deliziosi biscotti fatti in casa.

Il 3 marzo sempre alle 18.30 sarà la volta della pasta fresca. In questo caso Mariella Lencioni, chef di lunga esperienza, accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra farine e grani antichi. Si realizzeranno tre tipi di impasti: pasta all’uovo tradizionale, pasta ripiena con farcitura stagionale e un impasto vegano senza uova. A completare l’esperienza, la preparazione di salse semplici e gustose.

Gran finale il 27 marzo alle 19 con “Mixology per Appassionati“: Mauro Picchi guiderà un corso per chi desidera scoprire i segreti della mixology. Attraverso teoria e pratica, i partecipanti impareranno a preparare cocktail classici e a personalizzarli con varianti home-made, utilizzando attrezzature semplici e ingredienti di qualità. Informazioni su granosalis.com.