A giugno scatteranno i lavori per la Torre dello Spada

Prenderanno il via a giugno i lavori per la riqualificazione della Torre dello Spada di Parezzana, monumento simbolo del territorio. L’importante intervento è reso possibile grazie ad un finanziamento di 150mila proveniente dal Pnrr ottenuto grazie ad un progetto presentato dal proprietario della torre in collaborazione con il Comune che ha partecipato ad un bando per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rivolto a privati. Nei giorni scorsi l’assessore all’Urbanistica, Giordano Del Chiaro, il proprietario Umberto Borgioli e alcuni tecnici hanno compiuto un sopralluogo al monumento per fare il punto sui lavori. Nel dettaglio, gli interventi consisteranno nella completa intonacatura dell’esterno, nel riposizionamento del faro alla sua sommità, nell’installazione di una scala a chiocciola al suo interno per permettere ai visitatori di salire i tre piani e affacciarsi dalla sommità, illuminazione.