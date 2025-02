A Dacia Maraini il premio "Scrivere sull’orizzonte della Collina"

Alla Libreria Sopra la Penna di Lucignana la nota poetessa e scrittrice Alba Donati sta lavorando incessantemente con i suoi collaboratori, direttore artistico del Festival Letterario Little Lucy Pierpaolo Orlando in testa, alla programmazione per i prossimi mesi, nonostante il cottage letterario sia al momento chiuso al pubblico. La caratteristica e amata Libreria che sorge nel piccolo borgo montano del comune di Coreglia Antelminelli riaprirà, infatti, il prossimo primo marzo, mentre stanno proseguendo i lavori di riqualificazione dei locali dell’edificio di fronte e che presto diventerà un nuovo punto di incontri letterari e non solo, con spazi dedicati all’accoglienza e naturalmente ai libri, ma soprattutto sarà un luogo al riparo dalle intemperie nel periodo invernale. Intanto, si è appena concluso il crowdfunding denominato "Adotta Little Lucy" destinato al potenziamento del festival letterario "Little Lucy", giunto al suo quinto anno di incontri con autori concentrati in particolare nel periodo estivo, che ha raccolto complessivamente 5mila 760euro. "L’occasione è anche quella di festeggiare i 5 anni dalla nascita del nostro "piccolo" festival letterario – spiega Pierpaolo Orlando –, cercando di andare a incidere contemporaneamente sui confini di Little Lucy, dilatando il calendario di eventi e appuntamenti gratuiti fino a portarlo a 11 mesi, da giugno 2025 ad aprile 2026. Un cambiamento praticamente naturale, che arriva anche dalle tante richieste dei visitatori che arrivano con entusiasmo a Lucignana per partecipare alle varie presentazioni dei libri proposti, garantendo sempre il tutto esaurito. Il nuovo corso che abbiamo in mente dovrebbe vedere l’alternanza di spazi dedicati alla storia locale, con eventi e incontri di autrici e autori dalla fama nazionale e internazionale". Nel frattempo sono già stati resi noti alcuni nomi degli scrittorie saranno presenti alla quinta edizione del Festival, tra i quali spicca Nadia Terranova, Paolo di Paolo e Roberto Andò. Anticipato anche il nome di chi sarà il destinatario del Premio "Scrivere sull’orizzonte della Collina", assegnato alla scrittrice e saggista Dacia Maraini che sarà a Lucignana il 5 luglio.

Fiorella Corti