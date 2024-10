A confronto sulla sicurezza. Corso di formazione per vigili insieme alla Polizia di Stato

Sicurezza urbana e prevenzione. Coordinamento delle stesse, applicazione delle nuove misure, come ad esempio il Daspo urbano. E poi ancora le tematiche legate all’immigrazione. E’ stato questo l’argomento in cui si è parlato nell’incontro di formazione dei vigili urbani di Altopascio che si è tenuto nella sede della polizia municipale: a promuoverlo il comandante Italo Pellegrini, che ha voluto coinvolgere il dottor Virgilio Russo, Primo Dirigente della Polizia di Stato presso la Questura di Lucca per aggiornare gli agenti sulle nuove misure di prevenzione. All’incontro ha preso parte anche il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, per un saluto.

Il dottor Virgilio Russo, già a capo della Squadra Mobile di Lucca e ora Capo della Divisione Polizia Anticrimine, ha illustrato le più recenti evoluzioni normative che, dal decreto Minniti del 2017 al decreto Caivano del 2023, hanno ampliato gli strumenti di prevenzione a disposizione delle forze di Polizia per contrastare la criminalità di strada, tutelare il decoro urbano e garantire la sicurezza pubblica. L’incontro ha messo in luce l’importanza delle misure di prevenzione come il "Daspo urbano", il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno, gli ammonimenti per violenza domestica, atti persecutori e bullismo, nonché i Divieti di Accesso alle Aree Urbane (D.Ac.Ur.), meglio noti come "Daspo Willy".

Questi strumenti consentono alle autorità di intervenire rapidamente su situazioni di pericolo sociale, senza le lunghe tempistiche del processo penale, sulla base di una valutazione della pericolosità concreta e attuale. Durante l’incontro sono state fornite importanti indicazioni procedurali e condivisi esempi pratici, al fine di affinare la preparazione del Corpo della polizia municipale di Altopascio nell’ambito della sicurezza cittadina, dotandola di strumenti fondamentali per garantire una sempre maggiore tutela dei cittadini tutti.

Nella cittadina del Tau c’è inclusione e convivenza senza ostacoli con gli immigrati che ormai costituiscono una percentuale a doppia cifra della popolazione. Ma vi sono anche casi in cui, purtroppo, servono regole precise da mettere in pratica. Senza dubbio un confronto proficuo tra le forze dell’ordine.

Massimo Stefanini