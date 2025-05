A 5 anni sulle orme di Schumann. Saudino virtuoso della tastiera. Ha vinto il premio “Clara Wieck“

Un fenomeno del pianoforte e ha soltanto cinque anni. Da non credere. Precocità e talento fuse in un bambino dolcissimo e molto simpatico. Salvatore Saudino, residente ad Altopascio, eccezionale allievo di Susanna Altemura, fondatrice dell’Accademia delle Muse di Viareggio. Nonostante la sua giovanissima età e a meno di un anno di studio dello strumento, (dato da evidenziare), questo promettente talento della cittadina del Tau (ha iniziato con il giocamusica all’Accademia Geminiani) ha conquistato un risultato straordinario.

Alla sua prima partecipazione ad un concorso pianistico internazionale, intitolato a Clara Wieck, la celebre moglie di Robert Schumann svoltosi a Marina di Massa, Salvatore ha conquistato i giudici, aggiudicandosi il primo premio assoluto con l’incredibile votazione di 100/100, ottenendo inoltre una borsa di studio di 200 euro. Il suo programma, perfettamente calibrato per la sua età e preparazione tecnica, ha incantato la giuria.

"Sono semplicemente felicissima – esclama Susanna Altemura con evidente emozione – Salvatore è un bambino dotato di una musicalità innata e dimostra un impegno sorprendente per la sua tenera età". Davvero strabiliante, anche se bisogna osservare come ci sia la possibilità, come per Salvatore, di apprendere già da neonati. Infatti adesso c’è anche la possibilità di fare l’esperienza di "Musica in culla". Prestando sempre la massima attenzione alle potenzialità musico-motorio-espressive che sono innate nella prima infanzia, trattando il linguaggio musicale come un elemento evolutivo che possa contribuire allo sviluppo emotivo, cognitivo, motorio e socio-affettivo del bambino. In ogni caso, Salvatore Saudino si è portato avanti.

Massimo Stefanini