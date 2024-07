50 anni del "Valico". Un torneo per far festa

Hanno cominciato nel 1974, quando il più forte era Jimmy Connors in rivalità con Borg, poi i vari Panatta e Bertolucci e la vittoria in Coppa Davis nel 1976. Dopo mezzo secolo la conquista della seconda insalatiera d’argento della storia con Sinner a cui si è aggiunta Jasmine Paolini come nuovi idoli che calamiteranno molti ragazzi a dedicarsi allo sport della racchetta. E’ il momento migliore per il Tennis Club il Valico di Altopascio che in questo 2024 celebra i 50 anni di esistenza.

"Abbiamo deciso di organizzare un torneo – spiega Riccardo Accorroni – per onorare lo spirito del circolo, gli appassionati che hanno voglia di prendere la racchetta appena possono. Comincerà a breve, stiamo predisponendo i dettagli. Abbiamo i Centri Estivi, con ragazzi di varie età a fare tennis o attività ludico motoria. Del resto la location si presta, siamo immersi nel verde. Si possono fare molte attività, anche insieme alle famiglie".

Al Valico si sono adeguati anche per il padel, che va molto di moda. Entriamo nel vivo del torneo che è in fase di allestimento: sarà aperto a tutti, con singolari maschili e femminili sia per il tennis sia per il padel dove avremo anche il misto. Verranno stilati tabelloni che terranno conto del livello dei vari partecipanti, per avere gare quanto più possibile omogenee. Il prize money, il montepremi, sarà di 1200 euro più diversi buoni acquisto. Quota di iscrizione 15 euro, quota campi 7,50 a testa per i singolari, 5 a testa per i doppi, 12 per il padel. A fine settembre festa finale per festeggiare questo importante compleanno.

Ma.Ste.