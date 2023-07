28 centisti al Liceo Vallisneri, 7 con lode nella prima maturità post Covid

Sono 28 i centisti 2023 del Liceo scientifico Vallisneri, e 7 con lode. Risultato stellare nella prima maturità post Covid certificato ora con un diploma da incorniciare. Ma ecco la squadra al completo dei migliori del Liceo scientifico, che lasciano la scuola magari con una punta di nostalgia ma anche con la gratificazione del risultato massimo centrato. Si tratta di Flavio Cola, Irene Giambastani, Lapo Lucarotti, Ginevra Luchi e Zaccaria Vincenzi, tutti diplomati con 100 e tutti della classe 5 A. Poi ci sono Tommaso Barale, Elena Casanova (100 e lode), Bianca Giannoni, Luvi Morasso, Paolo Pasqualetti (100 e lode), Viola Rossetti (cento e lode), della classe 5 B. A raggiungere la massima votazione in 5 C Liceo Vallisneri sono invece Andrea Malfatti e Valentina Ramazzotti.

Cento anche per Barbara Ghiselli della 5D, per Alessandra Felloni della 5LB, per Francesco Bertoli della 5LC (con lode), e anche per Lavinia Biagi sempre della 5LC (con lode). Della stessa classe anche i centisti Greta Moriconi, Eleonora Rugani (con lode) e Claudia Tagliavia. Nella classe 5SA massimo dei voti per Niccolò Bertolucci, Matteo Falaschi, Alessandro Fiumanò, Matteo Perfetti. Cento anche per Stefano Maracci della 5SB, per Franceschini Simone della 5SC, per Gioia Pignatelli della 5SC e per Federico Princi della 5SD (con lode).

Il commento della dirigente scolastica, professoressa Maria Rosaria Mencacci: “Siamo molto contenti che quest’anno che per la prima volta è stato ripristinato l’esame regolare dopo gli anni particolari legati alla pandemia, ci siano stati risultati eccellenti assegnati da una componente delle commissioni che maggioritariamente è esterna - sottolinea la preside -. Mi congratulo sia con i ragazzi che con i docenti che li hanno preparati e che hanno contribuito all’eccellenza del risultato”.

