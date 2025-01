Villa Reale a Marlia: un sogno in Toscana. Quando visitarla, prezzi dei biglietti

Capannori (Lucca), 8 ottobre 2021 - Un sogno ad occhi aperti: in autunno Villa Reale a Marlia è il luogo perfetto da visitare. Per fare foto davvero pregevoli e per una passeggiata nella natura. Un luogo magico: il suo giardino è indicato come uno dei più belli d'Italia. In provincia di Lucca dunque c'è un vero e proprio scrigno tra storia e natura, perfetto per una visita nel weekend. Tra l'altro la direzione informa che i cani al guinzaglio sono i benvenuti.

L'inizio della costruzione del complesso risale al Medioevo. La villa come è oggi è il risultato di una serie di trasformazioni nel corso dei secoli. Fu la dimora del Duca di Tuscia. Nel 1651 la famiglia Orsetti, divenuta proprietaria, dette la svolta, con un'impostazione più barocca e un gusto diverso anche e soprattutto per i giardini. Nel 1800 acquistò la villa un personaggio particolarmente illustre, ovvero Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone e principessa di Lucca. Fu allora che venne edificata la Villa del Vescovo con un giardino di grande pregio. Sono gli anni in cui il complesso diventa ciò che è oggi, con uno splendido giardino all'inglese voluto dalla proprietaria e una maestosa visione prospettica dell'edificio, con il grande prato di fronte alla villa.

Arrivando ai giorni nostri, negli anni Venti del Novecento i proprietari successivi vennero aggiunti altri elementi, tra cui la piscina e i suoi spogliatoi in stile liberty. Una piscina che ha una particolarità: un potente termosifone per riscaldare l'acqua, come si legge sul sito della villa.

Villa Reale è nel territorio comunale di Capannori, in provincia di Lucca. Dall’autostrada A11 direzione Firenze prendere l’uscita Lucca est, seguire le indicazioni per Abetone per 6 km e seguire le indicazioni per Matraia e Villa Reale. Parcheggio gratuito esterno vicino all’ingresso.

Detto che per visitare la villa tutte le persone sopra i 12 anni devono essere muniti di green pass, il complesso è visitabile tutti i giorni della settimana dalle 10 alle 18. L'ultimo ingresso è alle 16.30. La villa è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.30. Dal 2 novembre al 28 febbraio la villa sarà chiusa per una serie di lavori. L'ingresso al solo parco costa 10 euro per gli adulti, 7 euro per i ragazzi dai 14 ai 17 anni. La visita completa, che comprende anche la villa, costa 18 euro a testa (15 euro per i ragazzi dai 14 ai 17 anni). Agevolazioni sono previste per gli abbonati CttNord, i soci Fai e Touring e i soci Acsi.