Performance e animazione in strade e piazze. Evviva i cosplayer

Il Cosplay in Italia, di fatto, è nato a Lucca Comics & Games, dove ogni anno si rinnova l’evento più atteso, con migliaia di interpretazioni e costumi. Due gli appuntamenti principali di questa edizione: l’European Cosplay Gathering, sabato 4 novembre dalle 14, Auditorium San Francesco e lo storico Lucca Cosplay Contest, aperto a tutti, domenica 5 novembre dalle 14 nella stessa location. In occasione del 40esimo de ’L’incantevole Creamy’, il mondo del cosplay non poteva mancare all’appello con un raduno a tema, sabato 4 novembre alle 12, nel Giardino degli Osservanti, condotto dalle due veterane Giorgia Cosplay e Letizia Cosplay. Sempre in tema di celebrazioni, tributo ai 60 anni di Dottor Who e mega raduno per i characters DC Comics, in collaborazione con Gotham Shadows, con partecipazione speciale del super ospite del festival, Jim Lee.