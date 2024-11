Lucca Comics & Games, “l’assalto” di 70mila cuori appassionati. Il ricordo di Alfredo Castelli

Lucca, 1 novembre 2024 – E’ un giorno di festa, l’inizio di un lungo weekend della fantasia ed ecco che a Lucca Comics & Games si attende il primo vero “assalto” (pacifico e festoso) degli appassionati. Sono stati venduti, per la giornata di oggi, oltre 70mila biglietti.

Come anche negli anni scorsi, il festival vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, il Resto del Carlino e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate.

Tanti gli appuntamenti anche oggi.

Alle 11.30 nella Chiesa dell’Agorà, un incontro per ricordare Alfredo Castelli, il grande sceneggiatore scomparso a febbraio. Con Michele Masiero, Luca Del Savio, Carlo Recagno e Alex Dante.

Alle 11:30 nella Chiesa di San Giovanni ci sarà Semplicemente Scott: universi epici e grandi artisti: Scott Snyder (Night of the Ghoul, Nocterra, Batman) si confronta con Tula Lotay (Barnstormers) e Giuseppe Camuncoli (Undiscovered Country), due tra i grandi artisti che hanno dato vita ai suoi sfaccettati universi narrativi. Un viaggio unico tra parole e immagini. Contemporaneamente, in Auditorium del Suffragio, Dario Bressanini e Luca Bertelè presentano ll Dottor Newtron, von Braun e la lotta contro la Poliomielite, un ritorno delle avventure di Doctor Newtron ambientate in momenti cruciali della storia della scienza e del suo rapporto con la società.

Alle 13:00, sempre in Auditorium del Suffragio, si celebra il cinquantesimo anniversario della nascita degli Humanoids Associés con Jubilé Hurlant. 50 anni di umanoidi e altri mondi: la community di Lucca Comics & Games avrà l’opportunità di incontrare chi ha scritto la storia del fumetto fantascientifico europeo (e non solo), dando vita alla rivista Métal Hurlant. All’incontro, moderato da Luca Raffaelli, prenderanno parte Jean-Pierre Dionnet, Simon Bisley e Cecilia Capuana.