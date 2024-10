Lucca Comics & Games, tutti i premi del fumetto

Lucca, 31 ottobre 2024 – In una cerimonia al Teatro del Giglio, condotta dal direttore Emanuele Vietina, Lucca Comics & Games ha assegnato i suoi premi ai grandi del fumetto e dei giochi. Ecco di seguito la lista dei vincitori dei premi per il fumetto

La cerimonia ha preso il via con l’assegnazione dei Lucca Comics Awards - gli “Oscar” italiani del fumetto - i cui vincitori e vincitrici sono saliti sul palco o rappresentati dalle loro case editrici per ricevere i prestigiosi riconoscimenti. La giuria di quest’anno era composta da Francesca Ghermandi, autrice e vincitrice del Gran Guinigi per il miglior disegno nel 2023; Marco Nucci, autore e vincitore del Gran Guinigi per il miglior fumetto breve o raccolta nel 2023; Michela "Sonno" Rossi, autrice e vincitrice del Gran Guinigi per un’iniziativa editoriale - “Premio Stefano Beani” nel 2023; Ilaria Ravarino, giornalista per Il Messaggero; Pio Corveddu, membro dello Staff Culturale del festival.

Premi Gran Guinigi a “Odio l’estate“ di Kalina Muhova (miglior fumetto breve); “Hirayasumi“ di Keigo Shinzo (fumetto seriale); “Doctor Strange: Alba e Tramonto“ di Tradd Moore (miglior disegno); “Ducks - Due anni nelle sabbie bituminose di Kate Beaton (miglior sceneggiatura); Valentine Cuny-Le Callet (miglior esordiente).

I prestigiosi premi Yellow Kid sono andati a Taiyo Matsumoto per “Tokyo Higoro” (autore dell’anno); “Metax” di Antoine Cossé (fumetto); Paolo Eleuteri Serpieri (Maestro del fumetto): il suo autoritratto, presentato in anteprima, sarà esposto nelle Gallerie degli Uffizi nella galleria degli autoritratti dei più importanti autori mondiali.